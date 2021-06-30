Динамо отримає компенсацію від УЄФА за травму Бєсєдіна на Євро-2020

Сума виплати залежатиме від того, скільки Артем знаходитиметься поза грою

Форвард Динамо Артем Бєсєдін тривалий час не зможе допомогти київському клубу.

Про це повідомляє sport.ua.

За кожен день відновлення від травми отриманої на Євро-2020 УЄФА платить близько 20 тис євро.

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Лікарі прогнозують нападнику Динамо Артему Бєсєдіну, який ціною важкого пошкодження коліна рятував збірну України у матчі зі шведами (2:1), близько 6-ти місяців реабілітації. За інформацією іспанських ЗМІ, за зірку Барселони Усмана Дембеле, який також через травму пропустить 4 місяці, УЄФА заплатить майже 2,5 млн євро.

Артем вже покинув табір збірної України та прибув у Київ.