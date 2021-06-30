Де Дзербі: Чекаю на повернення гравців збірної України

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі оцінив перший матч на зборі, в якому його команда обіграла Санкт-Йоханн.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"У нас сильна команда, багато талановитих гравців, які зіграли хороший матч. Ми грали двома різними складами, щоб всі продовжували ту роботу, яка була на тренуваннях. У наступному матчі знову зіграємо двома складами. Ми наполегливо працювали останні дні, і я задоволений тим, як пройшов перший спаринг. Фізично команда відчуває себе добре, а спаринг був відмінним тестом. Багато гравців добре увійшли в матч, і я задоволений як першим, так і другим таймом.

Завтра у хлопців вихідний. Гравці Шахтаря у збірній України? Я дуже чекаю повернення, чекаю можливості працювати з ними. Але я радий, що вони виграли і сподіваюся, що збірна України буде до останнього на Євро", - сказав Де Дзербі.