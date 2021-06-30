Шахтар розгромив австрійську команду у першому матчі Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграв перший матч на зборах в Австрії.

"Гірники" обіграли австрійську регіональну команду Санкт-Йохан.

Це був перший матч Шахтаря під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Контрольний матч

30 червня

Шахтар - Санкт-Йохан 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 2 Тете, 2:0 - 7 Мудрик, 3:0 - 10 Траоре, 4:0 - 24 Корнієнко, 5:0 - 71 Дентіньйо

Шахтар (1 тайм): Пузанков, Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко, Майкон, Алан Патрік, Тете, Педріньо, Мудрик, Траоре

Шахтар (2 тайм): Гриценко, Конопля, Мампассі, Хочолава, Сіпріано, Танковський, Маркос Антоніо, Очеретько, Бондаренко, Соломон, Дентіньйо.