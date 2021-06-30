Зінченко отримав найкращі оцінки за матч проти Швеції

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Відомий статистичний портал Whoscored підвів підсумки матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

Найкращим гравцем у складі збірної України, як і всього матчу, визнаний Олександр Зінченко, який отримав високу оцінку 9.0. Вище 7,0 у нашій команді отримали ще тільки двоє гравців - Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний.

Найнижчу оцінку отримав Артем Бесєдін, який через травму просто не встиг заробити щось більше, ніж 6,0. Трохи більше оцінка у Миколи Шапаренка.

Інший портал SofaScore виділив Зінченка, Забарного, Ярмоленка та Матвієнка.