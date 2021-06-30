 Шевченко: Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
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Шевченко: Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України

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Шевченко: Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України

Джерело - Чемпiон.

Збірна України здобула історичну перемогу над Швецією у 1/8 фіналу Євро-2020 для своїх вболівальників. 

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

"Хочу привітати всіх українських уболівальників із цим історичним моментом. Хлопці грали саме для них. Нам дуже приємно, що хоча сюди було важко дістатися, але нас підтримала українська діаспора. Ми вас чули, велике спасибі за таку чудову підтримку. Ми знаємо, що вся країна дивилася матч і вболівала за нас. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України", - сказав Шевченко

Збірна України вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією. 

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