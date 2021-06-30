Збірна України в Глазго. Щоденник матчу

29 червня в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Україна переграла Швецію (2:1 в овертаймі) і вийшла до чвертьфіналу, де зіграє проти Англії 3 липня у Римі.
Визначилися всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи
Дивіться щоденник збірної:
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29 червня в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Україна переграла Швецію (2:1 в овертаймі) і вийшла до чвертьфіналу, де зіграє проти Англії 3 липня у Римі.
Визначилися всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи
Дивіться щоденник збірної: