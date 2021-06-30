Визначилися всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Після перемоги збірної України над Швецією (2:1) визначилися всі учасники 1/4 фіналу Євро-2020. Крім команди Андрія Шевченка боротьбу за трофей продовжують Швейцарія, Італія, Англія, Чехія, Данія, Іспанія та Бельгія.

Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

У чвертьфіналі Україна зіграє проти Англії. Поєдинок відбудеться 3 липня в Римі. Початок – о 22:00 за київським часом.

Пари 1/4 фіналу Євро-2020:

2 липня

Швейцарія – Іспанія

Бельгія – Італія

3 липня

Чехія – Данія

Україна – Англія