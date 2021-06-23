Захисник Маріуполя перейшов до російського клубу

Контракт розрахований на два роки

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Маріуполя Данило Сагуткін перейшов до російського клубу Акрон (Тольятті).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на два роки - до літа 2023 року.

З 2014 року Сагуткін знаходився в системі Шахтаря, а останні півтора року провів у Маріуполі. У складі азовців він провів 12 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 1 асист.

Також Сагуткін провів 4 матчі за молодіжну збірну України. У минулому сезоні Акрон зайняв 17-те місце в ФНЛ - другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії.