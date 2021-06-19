Сидорчук: У Ярмоленка з’явилися крила на цьому турнірі

Кожен із лідерів збірної України сильний по-своєму.

Так вважає півзахисник команди Сергій Сидорчук.

"Секрет наших гравців атаки — Маліновського, Яремчука, Ярмоленка, Зінченка – в їхній індивідуальній майстерності. Кожен із них сильний по-своєму.

Маліновський чудово працює з м'ячем, у нього хороші удар і пас. Яремчук здорово знаходить простір, відкривається, працює на полі. Він дуже сильно проводить чемпіонат Європи. Я дивлюся на його роботу на тренуваннях, як він відновлюється. У людини є мета, і він до неї йде. Приємно спостерігати, як Роман виріс у збірній.

В Ярмоленка з’явилися крила на цьому турнірі, для нього це дуже важливо. Він був трохи пригнічений емоційно, а після першої гри було помітно, як він зрадів тому, що забив і провів хороший поєдинок. Для команди чудово, що Андрій відчув упевненість", – цитує Сидорчука офіційний сайт УАФ.