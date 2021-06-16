Шевченко: Я не бачу себе в політиці

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко більше не бачить себе у політиці.

Про це розповів сам наставник.

"Я б не сказав, що політика мене розчарувала - просто зрозумів, що це не моя сфера. Я себе відчував некомфортно, не отримував задоволення і не бачив, як можу там реалізуватися.

Чому туди пішов? Україна - молода країна, в якій затребувані молоді політики, заодно і спортсмени. Це світова тенденція. У Грузії серйозну політичну кар'єру побудував мій партнер по "Динамо" Каха Каладзе, Веа став президентом Ліберії.

Світ змінюється і відкриває можливості для всіх бажаючих. Є багато можливостей отримати хорошу додаткову освіту після завершення кар'єри. Наприклад, в Гарварді діє освітня програма для колишніх атлетів.

Зараз я точно не бачу себе в політиці", - сказав Шевченко.