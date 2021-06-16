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Шевченко виділив силу Північної Македонії

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Андрій Шевченко прокоментував матч проти Північної Македонії
Шевченко виділив силу Північної Македонії
#Шевченко, #Євро-2020

Джерело - uaf.ua.

Збірна України повинна бути уважною у матчі Євро-2020 проти Північної Македонії.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

Актуально: Євро-2020. Україна - Північна Македонія: цифри та факти

"У нас серйозний матч проти Північної Македонії. Ця команда заслуговує на повагу, у неї є характер. Вона грає у своєму стилі за схемою 5—3—2. Команда непогано виходить у контратаки. За останні роки в них було кілька хороших ігор і перемог над топ-командами. Ми повинні бути уважними, особливо під час контратак суперника.

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