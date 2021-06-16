Шевченко виділив силу Північної Македонії

Збірна України повинна бути уважною у матчі Євро-2020 проти Північної Македонії.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

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"У нас серйозний матч проти Північної Македонії. Ця команда заслуговує на повагу, у неї є характер. Вона грає у своєму стилі за схемою 5—3—2. Команда непогано виходить у контратаки. За останні роки в них було кілька хороших ігор і перемог над топ-командами. Ми повинні бути уважними, особливо під час контратак суперника.