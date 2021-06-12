 Шевченко: Нам не потрібні додаткові стимули, хлопці знають важливість ігор Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Нам не потрібні додаткові стимули, хлопці знають важливість ігор Євро-2020

Сьогодні 21:30 63 0
Фахівець відповів на запитання журналістів напередодні матчу
Шевченко: Нам не потрібні додаткові стимули, хлопці знають важливість ігор Євро-2020
#Шевченко, #Україна

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко має чіткий план на завтрашній матч Євро-2020 проти збірної Нідерландів.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми всі живемо в ситуації з коронавірусом. Ми повинні бути на 100% впевнені, що у нас не будуть вилітати гравці. Те, що ми розглядали 35-36 чоловік, пов'язане з тим, що ми хотіли себе убезпечити від проблемних ситуацій. Ну і плюс ми викликали молодь, щоб переглянути її.

Яка атмосфера в команді?Атмосфера в збірній чудова. Нам не потрібні додаткові стимули, хлопці знають важливість цих ігор. Команда заслужила цю путівку на Євро, і для нас це мрія, яку ми хочемо здійснити. Додаткові стимули нам не потрібні.

У нас є чіткий план. Сучасний футбол вимагає балансу в грі - і в обороні, і в атаці. Якщо завтра ми будемо дотримуватися цього балансу - у нас будуть шанси добитися позитивного результату", - зазначив Шевченко.

Раніше Де Бур повідомив про те, що Маттейс Де Лігт пропустить матч проти України.

Нагадаємо, вболівальники збірної Нідерланди вимагають від де Бура грати за схемою 4-3-3.

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