Де Лігт пропустить матч з Україною

Джерело - myprivacy.dpgmedia.nl.
Центральний захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт не зіграє у першому матчі Євро-2020 проти України через травму паху.
Про це заявив тренер команди Франк де Бур.
“Дуель з Україною пройде трохи зарано для Маттейса. Ми не хочемо ризикувати. У нас є ще два матчі в групі після цього.
Якби це було дуже важливо, ми могли б піти на ризик. Він дуже близький (до повернення - прим.), І ми очікуємо цього в наступній зустрічі”, - сказав де Бур.
Нагадаємо, що Україна і Нідерланди зустрінуться завтра, о 22:00, на Йоган Кройф Арені в Амстердамі.
Раніше повідомлялося, що хавбек нідерландців Ван де Бек пропустить Євро через травму.