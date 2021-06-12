Де Лігт пропустить матч з Україною

Центральний захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт не зіграє у першому матчі Євро-2020 проти України через травму паху.

Про це заявив тренер команди Франк де Бур.

“Дуель з Україною пройде трохи зарано для Маттейса. Ми не хочемо ризикувати. У нас є ще два матчі в групі після цього.

Якби це було дуже важливо, ми могли б піти на ризик. Він дуже близький (до повернення - прим.), І ми очікуємо цього в наступній зустрічі”, - сказав де Бур.