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Левченко: Нідерланди не грають в той футбол, яким ми насолоджуємося

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Євген Левченко прокоментував матч Нідерланди - Україна
Левченко: Нідерланди не грають в той футбол, яким ми насолоджуємося
#Нідерланди, #Україна, #Євро-2020

Джерело - Великий футбол.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко оцінив рівень гри національної команди Нідерландів напередодні поєдинку з Україною.

Про це розповів сам футболіст.

"Всі в Нідерландах дуже засмутилися коли призначили Франка де Бура. Всі знають, як він провалив роботу з багатьма командами, але прийняли як даність те, що Франк де Бур став тренером національної збірної.

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Якщо подивитися глобально, то нідерландська збірна не грає в той футбол, яким ми насолоджуємося. Навіть футболісти в деяких інтерв'ю, кажуть, що вони грають по-іншому. Це говорить про тактику Франка де Бура, яка більш стримана", - сказав Левченко.

Матч Україна - Нідерланди відбудеться в неділю, 13 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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