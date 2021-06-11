Азар ризикує пропустити стартовий матч Євро-2020

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату Європи-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Я зміг зіграти в товариському матчі проти Хорватії 10 хвилин. Я тренувався лише тиждень, і ми будемо дивитися разом з медичним штабом, чи буду я готовий до першого матчу.

Тренер вирішить, чи зіграю я з Росією, але можу сказати, що я ще не готовий на сто відсотків, тому подивимося, як все складеться.

Коли ми граємо за збірну, на нас чинять шалений тиск. На чемпіонаті світу у 2018 році ми зробили щось неймовірне, а зараз будемо концентруватися, щоб домогтися ще більшого успіху на Євро. Постараємося пройти якомога далі.

Якщо ми виграємо турнір, то будемо відзначати це кілька днів, а потім вирушимо в заслужену відпустку. Після цього ми повернемося в наступному сезоні, щоб перемагати знову і знову", - розповів Азар.