Копина залишив львівський Рух

Співпраця з хавбеком припинена за спільною згодою сторін

Джерело - ФК Рух.

Після чотирьох років виступів за Рух Юрій Копина попрощався з клубом.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Співпраця з хавбеком припинена за спільною згодою сторін.

До лав львівського клубу гравець приєднався ще у 2017-му році. Разом з клубом Юрій за ці 4 роки подолав шлях від Другої ліги до УПЛ. Копина - перший і наразі єдиний гравець Руху, якому підкорилась позначка у 100 матчів. В його активі - 109 поєдинків за жовто-чорних та 11 голів. Один з найпам’ятніших - переможний гол у ворота Минаю в сезоні 2020/21 - ключовий у боротьбі за вихід в елітний дивізіон. Юрій - це гравець-універсал, його працелюбність на полі та поза його межами вражає, а людські якості - заслуговують не меншої поваги, ніж футбольні.

Раніше, тренер Руху дав сміливий прогноз виступу України на Євро-2020.