Головний тренер Руху Іван Федик вказав на шанси збірної України на Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"На півфінал чемпіонату Європи ми можемо розраховувати. Це моя думка і вона ґрунтується на хорошій, якісній роботі тренерського штабу і футболістів. Бачу, що збірна України в оптимальному стані підійде до офіційних матчів.

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Хто з гравців Руху міг би підсилити збірну України? Вже сьогодні це може зробити наш нападник Андрій Борячук. Ну і в майбутньому, ми сподіваємося, що наші хлопці зможуть поповнити склад національної збірної України. Таланти у нас є", – поділився Федик.