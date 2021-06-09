Пятов пояснив скандальний плейлист збірної України

Гравці збірної України не обирали музичний плейлист, який з'явився на провідних стрімінгових сервісах.

Про це розповів голкіпер національної команди Андрій Пятов.

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"Щоб закрити тему з плейлистом збірної. Ми дійсно не подавали. Там фігурує, що капітан подавав цей список. Я нічого не подавав. Ми сьогодні з хлопцями складемо, немає проблем. Ми меломани, у кожного свій напрямок. Цей список не відповідає дійсності", - відзначив Пятов.