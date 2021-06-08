Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Організатори чемпіонату Європи з футболу запропонували гравцям команд-учасниць першості сформувати плейлисти своїх збірних на основі власних уподобань.

Як виявилося, футболісти національної збірної полюбляють, так званий - російський реп. 8 із 15 музичних треків в україському плейлисті - російські. Родзинкою ж стала присутність одразу трьох "пісень" скандального репера Моргенштерна, якому нещодавно Міністерство культури та СБУК заборонили в'їзд до України та скасували його концерти. Моргенштерна визнали особою, яка загрожує національній безпеці України.

І як ковток свіжого повітря виглядає в представленому плейлисті легендарна пісня гурту Тінь Сонця - Їхали козаки. Проте, на відомому ресурсі Sotify вона - не активна. Виникає лише одне питання: про смаки точно не сперечаються?!

Нагадаємо, офіційний Гімн Євро-2020 виконали нідерландський ді-джей Мартін Гаррікс і учасники легендарного гурту U2 Боно та Ейдж.

А напередодні в Росії розпочалася справжня істерія з приводу нової форми збірної україни, у якій підопічні Шевченка зіграють на чемпіонаті Європи.

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