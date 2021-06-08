 Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився

Сьогодні 19:11 Андрій Твердохліб 1036 1
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився

Джерело - Чемпіон.

На відомому музичному ресурсі Sporify змінився плейлист збірної України, який гравці команди обрали на Євро-2020). Із плейлиста зникли скандальні репери, у тому числі й Моргенштерн.

Можу лише припустити, що список змінився через вказівку "зверху", бо уявити, що у футболістів збірної України за кілька годин змінилися музичні смаки - нереально. Ця ситуація є дуже показовою й відображає українське суспільство в цілому. Ми ж не можемо, ніхто не може, заборонити будь-якій людині слухати ту музику, яка ій довподоби.

Ось невеличкий приклад із подій, які відбулися нещодавно. В Україні мав виступати той самий, скандальний російський "репер" Моргенштерн. Так - завдяки активістам вдалося створити резонанс, потім ситуацію взяли під свій контроль Міністерство культури та СБУ. Заборонили в'їзд. Але ж питання залишилися. У Києві були розкуплені квитки в Палац спорту, ще задовго до концерту. Тому питання не до Моргнштерна, у першу чергу, а до людей, які це слухають, які готові купувати квитки на це лайно. Епоха інстаграму та тік-току - люта, не щадить нікого...

Проблема набагато глибша. Проблема виховання молодого покоління, освіти, саморозвитку. Напевне, освіта - головне. Важко уявити, щоб освічена людина, яка читає літературу, наприклад, слухала Morgenstern, у "піснях" якого важко вловити будь-який сенс, які наповнені переважно матюками. Хоча, про смаки не сперечаються, як говорить нам стародавня латинська присказка. Чи сперечаються?

Із оновленим плейлистом змінилася обкладинка, але не змінилося наповнення. А будь-яка заборона, якщо вона не має правового підгрунтя, - дорога в нікуди. Дорога до авторитаризму. Тож заборонити футболістам слухати російську музику ми не можемо. Чи можемо ми змінити свою ставлення жо футболстів? Так, звісно. Але цим проблему не вирішити! Ця проблема набагато глибша й вихованням і освітою наступних поколінь мають займатися не лише батьки вдома, а й держава.

P.S. Насправді, байдуже, на те, що слухають футболісти, ну майже байдуже - це потрібно або сприйняти, або ні. Не байдуже, що на 8-му році війни з ерефією, левова частина футболістів збірної України живе в своїх реаліях, реаліх далеких від України та проблем, які є в нашому суспільстві, далеко від війни...

А тим часом, збірна України успішно приземлилася в аеропорту Бухареста. Уже за кілька днів підопічні Шевченка зіграють стартовий поєдинок Євро-2020 проти збірної Нідерландів. Бажаю нашій збірній успішного виступу, яскравих голів і вишуканого музичного смаку.

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