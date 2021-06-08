Головний тренер Динамо Мірча Луческу запропонував керівництву Шахтаря призначити на пост наставника команди молодого фахівця з Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Calciopolis.it.

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Попри відхід у стан принципового суперника, Луческу зберігає сильний зв'язок із Шахтарем. Також Мірча, як і раніше, дуже інтегрований в італійський футбол, і розуміє всі процеси, що відбуваються там

Контракт з Роберто Де Дзербі "гірники" підписали на два сезони - до липня 2023 року.