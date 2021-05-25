 Де Дзербі очолив донецький Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Де Дзербі очолив донецький Шахтар
Сьогодні 18:13 420
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 20:12 7553
Визначено найкращого гравця Динамо у травні
Сьогодні 20:10 184
Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти
Сьогодні 19:31 475
Бринзак: В Україні Сидорова тренується за свої кошти
Сьогодні 18:25 441
Де Дзербі прилетів у Київ на переговори з Шахтарем
Сьогодні 13:47 542
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи
Сьогодні 13:09 1917
Лідер збірної України влітку змінить клуб
Сьогодні 12:42 2012
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи
Сьогодні 12:39 1725
Шуранов повідомив УАФ про зміну громадянства
Сьогодні 12:29 3786
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:56 189
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:45 351
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:54 514
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:27 2471
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:33 3650
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:38 1707
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
Вчора 17:49 2996
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду Valeriy Ruchka
Вчора 16:58 665
Циганков врятував збірну України від ганьби
Циганков врятував збірну України від ганьби Valeriy Ruchka
23.05.2021 23:11 1447
Бахрейн знущальницьки забиває у ворота збірної України
Бахрейн знущальницьки забиває у ворота збірної України Valeriy Ruchka
23.05.2021 22:47 1888
Прямі трансляції
Навколо спорту

Де Дзербі очолив донецький Шахтар

Сьогодні 18:13 420 0
Фахівець підписав контракт на два роки
Де Дзербі очолив донецький Шахтар
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Керівництво Шахтаря призначило головним тренером італійського фахівця Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник підписав контракт на 2 роки. Де Дзербі замінить в команді португальця Луїша Каштру.

41-річний Де Дзербі зробив собі ім'я в Сассуоло, де працював з літа 2018 року. Скромна команда, демонструючи видовищний футбол, два останні сезони Серії A завершила на 8-му місці.

В ході дводенного візиту Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою в столиці України - тренувальним комплексом гірників у Святошині і НСК Олімпійський, де команда проводить свої домашні матчі. Італієць став 34-м головним тренером в історії Шахтаря.

Кар'єра тренера: Дарфо Боаріо (2013-2014), Фоджа (2014-2016), Палермо (2016), Беневенто (2017-2018), Сассуоло (2018-2021).

Коментарі ()