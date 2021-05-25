Де Дзербі очолив донецький Шахтар

Фахівець підписав контракт на два роки

Джерело - ФК Шахтар.

Керівництво Шахтаря призначило головним тренером італійського фахівця Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник підписав контракт на 2 роки. Де Дзербі замінить в команді португальця Луїша Каштру.

41-річний Де Дзербі зробив собі ім'я в Сассуоло, де працював з літа 2018 року. Скромна команда, демонструючи видовищний футбол, два останні сезони Серії A завершила на 8-му місці.

В ході дводенного візиту Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою в столиці України - тренувальним комплексом гірників у Святошині і НСК Олімпійський, де команда проводить свої домашні матчі. Італієць став 34-м головним тренером в історії Шахтаря.

Кар'єра тренера: Дарфо Боаріо (2013-2014), Фоджа (2014-2016), Палермо (2016), Беневенто (2017-2018), Сассуоло (2018-2021).