Шевченко виділив форму гравців збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений формою гравців у матчі проти Кіпру.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У нас ніякої ейфорії немає й не могло бути. Ми пройшли три фази підготовки. Форма футболістів мені сподобалася. Видно, що хлопці виходять з-під навантажень. Те, що ми виграємо, — завжди позитивно. Хороший футбол — теж. Але ейфорії не повинно бути. Цей матч ми розглядаємо в якості підготовки до фінальної частини. Там будуть зовсім інші команди, інші ігри. Хлопці це прекрасно розуміють, ми з ними на цю тему говорили. Я вважаю, що етап нашої підготовки пройшов дуже добре. Цим ми задоволені, а далі будемо рухатися вперед", - розповів Шевченко.