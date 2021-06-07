Барселона розглядає трьох кандидатів на заміну Вейналдуму

Барселона хоче безплатно підписати півзахисника

Барселона перебуває у пошуках півзахисника, якого можна підписати безплатно.

Про це повідомляє Marcа.

Через переїзд Джорджініо Вейналдума у ПСЖ, Барселона змушена шукати іншого кандидата на ринку вільних агентів.

Наразі іспанський клуб вибрав трьох фаворитів - Фернандінью (Манчестер Сіті), Хакан Чалханоглу (Мілан) та Франко Васкес (Севілья).

Варто зауважити, що представники турка вимагають занадто високу зарплату для свого гравця. До того ж Хакан звик грати ближче до атаки. Тому варіанти з Фернандінью та Васкесом виглядають значно логічнішими.

Раніше повідомлялося, що Вейналдум підпише контракт з ПСЖ до 2024 року.