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Барселона розглядає трьох кандидатів на заміну Вейналдуму

Сьогодні 13:31 430 0
Барселона хоче безплатно підписати півзахисника
Барселона розглядає трьох кандидатів на заміну Вейналдуму
#Барселона

Джерело - football24.ua.

Барселона перебуває у пошуках півзахисника, якого можна підписати безплатно.

Про це повідомляє Marcа.

Через переїзд Джорджініо Вейналдума у ПСЖ, Барселона змушена шукати іншого кандидата на ринку вільних агентів.

Наразі іспанський клуб вибрав трьох фаворитів - Фернандінью (Манчестер Сіті), Хакан Чалханоглу (Мілан) та Франко Васкес (Севілья).

Варто зауважити, що представники турка вимагають занадто високу зарплату для свого гравця. До того ж Хакан звик грати ближче до атаки. Тому варіанти з Фернандінью та Васкесом виглядають значно логічнішими.

Раніше повідомлялося, що Вейналдум підпише контракт з ПСЖ до 2024 року.

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