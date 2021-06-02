Жерсон Родрігес прокоментував перехід в АПЛ

Форвард київського Динамо Жерсон Родрігес хоче виступати в чемпіонаті Англії.

Про це розповів сам футболіст.

"Англійська Прем'єр-ліга була б ідеальним варіантом для мене, я створений для неї. Але на цю мить я задоволений Динамо. І поки агент не дасть мені зелене світло, я залишуся тут.

Новий клуб повинен захотіти підписати мене і запропонувати мені і моїй родині перспективу. Якщо з'явиться гарна пропозиція, то ми його розглянемо", - розповів Родрігес.

Чинний контракт футболіста з Динамо розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює Родрігеса у 2 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Родрігес може покинути Динамо.