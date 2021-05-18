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Родрігес може покинути Динамо

Сьогодні 17:19 1158 0
Жерсон Родрігес може змінити клуб
Родрігес може покинути Динамо
#Родрігес, #Динамо

Джерело - sport.ua.

25-річний атакувальний півзахисник Динамо Жерсон Родрігес у літнє трансферне вікно може покинути київський клуб.

Про це повідомляє Le Quotidien.

У послугах Родрігеса зацікавлені клуби з Іспанії, Італії, Португалії та Англії, які привабила досить якісна гра футболіста в нинішньому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу.

У Динамо гравець перейшов влітку 2019 року з японської Джубіло Івати за 2 млн євро.

У поточному сезоні Жерсон Родрігес зіграв 38 матчів у всіх турнірах, де забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Дніпро-1 може орендувати двох гравців Динамо.

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