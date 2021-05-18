Джерело - sport.ua.
25-річний атакувальний півзахисник Динамо Жерсон Родрігес у літнє трансферне вікно може покинути київський клуб.
Про це повідомляє Le Quotidien.
У послугах Родрігеса зацікавлені клуби з Іспанії, Італії, Португалії та Англії, які привабила досить якісна гра футболіста в нинішньому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу.
У Динамо гравець перейшов влітку 2019 року з японської Джубіло Івати за 2 млн євро.
У поточному сезоні Жерсон Родрігес зіграв 38 матчів у всіх турнірах, де забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.