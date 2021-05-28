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Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
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Тухель назвав заявку Челсі на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:25 225 0
Стала відома заявка Челсі
Тухель назвав заявку Челсі на фінал Ліги чемпіонів
#Челсі, #Манчестер Сіті

Джерело - chelseafc.com.

Тренерський штаб Челсі оголосив заявку команди на фінал Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

У списку опинилися воротар Едуар Менді і півзахисник Н'Голо Канті, які продовжують відновлення після травм.

Актуально: Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Заявка Челсі:

Воротарі: Едуар Менді, Кепа Аррісабалага, Віллі Кабальєро.

Захисники: Антоніо Рюдігер, Маркос Алонсо, Андреас Крістенсен, Тьяго Сільва, Курт Зума, Бен Чілвелл, Ріс Джеймс, Сесар Аспілікуета, Емерсон

Півзахисники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Гадсон-Одой, Біллі Гілмор, Кай Гаверц, Тіно Анджорін.

Нападники: Теммі Абрахам, Крістіан Пулішич, Тімо Вернер, Олів'є Жиру, Хакім Зієш.

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