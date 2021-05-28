Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів 2020/21. Фінал 29 травня 2021 року, 22:00 Манчестер Сіті - Челсі Стадіон: Ештадіу де Драгау

29 травня відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/2021, у вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі.

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті давно мріє про перемогу в Лізі Чемпіонів, все інше клуб вже вигравав. Через п'ять років роботи головним тренером "містян", Гвардіола всього за крок від великої мети. Сіті вже кілька років поспіль демонструє хороший футбол, а цього сезону вдалося зберегти і стабільність. "Містяни" вже виграли Кубок ліги і отримали чемпіонські медалі АПЛ.

У Лізі Чемпіонів Зінченко і Ко цього сезону просто неспинні, команда зіграла тільки один раз внічию, це було ще на груповому етапі, інші поєдинки клуб виграв. У плей-оф вдалося пройти такі клуби як: Боруссія Менхенгладбах - 2:0, 2:0, Боруссія Дортмунд - 2:1, 2:1, а в півфіналі обіграли зірковий ПСЖ - 2:1 і 2:0. Перемога в Лізі Чемпіонів може стати вишенькою на торті блискучого сезону, адже "містяни" до цього давно йшли.

Ще ніколи раніше Манчестер Сіті не доходив до фіналу Ліги Чемпіонів, до цього головним досягненням клубу було потрапляння в півфінал. Гравці команди знають, чого від них хоче тренер, і вміють втілювати плани Гвардіоли на футбольному полі. Всі думки і зусилля будуть спрямовані саме на цей поєдинок, адже все інше уже виграно!

Останні матчі в Лізі чемпіонів

04.05.21 Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0

28.04.21 ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2

14.04.21 Боруссія Д. - Манчестер Сіті 1:2

06.04.21 Манчестер Сіті - Боруссія Д. 2:1

16.03.21 Манчестер Сіті - Боруссія М. 2:0

24.02.21 Боруссія М. - Манчестер Сіті 0:2

Челсі

У якийсь момент цього сезону, здавалося, що Челсі провалитися, але керівництво клубу вчасно зробило заміну на тренерському містку, коли Френка Лемпарда змінив Томас Тухель. Складно відразу ж показати результат, але у німецького фахівця це вийшло, все-таки він мав в розпорядженні сильну команду з класним підбором гравців. Завдання в АПЛ, можна сказати, виконано, Челсі став четвертим в чемпіонаті, а цього цілком достатньо, щоб всі були задоволені. Вихід у фінал Кубка Англії став приємним бонусом, але там "аристократи" програли Лестеру.

Потрапляння у фінал Ліги Чемпіонів, стало для багатьох сюрпризом, Челсі легко зміг вийти зі своєї групи, посівши перше місце в компанії Севільї, Краснодара і Ренна. На стадії 1/8 фіналу вдалося заслужено пройти чемпіона Іспанії Атлетіко Мадрид - 1:0, 2:0. У чвертьфіналі Челсі показав свою найгіршу гру в усьому плей-оф, проте все-таки зумів пройти Порту - 2:0 і 0:1. За путівку до фіналу лондонці воювали з грізним Реалом, в тактичному плані "аристократи" мали кращий вигляд за суперника в обох зустрічах, тому заслужено пройшли далі, в гостях була нічия - 1:1, а вдома Челсі виграв 2:0. Команда зараз на куражі, хоча десь і створюється враження, що лондонці і так стрибнули вище голови, але залишилася остання битва, так чому б не спробувати взяти почесний трофей. "Сині" двічі грали у фіналах Ліги Чемпіонів, обидва рази все вирішилося в серії пенальті, Манчестер Юнайтед поступилися, а ось Баварію змогли обіграти.

Останні матчі в Лізі чемпіонів

05.05.21 Челсі - Реал Мадрид 2:0

27.04.21 Реал Мадрид - Челсі 1:1

13.04.21 Челсі - Порту 0:1

07.04.21 Порту - Челсі 0:2

17.03.21 Челсі - Атлетіко 2:0

23.02.21 Атлетіко - Челсі 0:1

Історія протистоянь

Оскільки клуби представляють одну країну, історія очних протистоянь у клубів чимала. Згадувати всю статистику немає особливого сенсу. Доречно згадати матчі цього сезону, в АПЛ клуби зіграли двічі: у січні Манчестер Сіті зумів впевнено обіграти в гостях лондонців з рахунком 3:1, от уже в "генеральній репетиції фіналу ЛЧ" (8.05.2021) Челсі сповна помстився, і переграв містян на їхньому полі 2:1. Більше того лондонський клуб вибив команду Гвардіоли в півфіналі Кубка Англії - 1:0.

Орієнтовні склади:

Манчестер Сіті: Едерсон; Вокер, Стоунз, Рубен Діаш, Зінченко; Бернарду Сілва, Фернандіньо, Гюндоган; Махрез, де Брейне, Фоден

Челсі: Менді; Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер; Аспіликуета, Жоржиньо, Канте, Чілуелл; Хаверц, Вернер, Маунт

Прогноз букмекерів

На думку фахівців, "містяни" є фаворитами зустрічі, на перемогу яких в основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,93, успіх лондонців оцінюють у - 4,40, а на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,45. Найбільш ймовірним рахунком букмекери вважають 1:0.

Пряма мова:

Пеп Гвардіола (головний тренер Манчестер Сіті):

"Фінал Ліги чемпіонів для Ман Сіті - це мрія, що стала реальністю. Ми не потрапляли туди раніше. Це наш перший раз. Ми віддамо всі сили, хочемо перемогти. У фінал Ліги чемпіонів мало просто потрапити. Треба його виграти. Все в руках хлопців".

Томас Тухель (головний тренер Челсі):

"Ми двічі їх обіграли відтоді як я біля керма Челсі, хоча у фіналі Сіті буде вже не зовсім тією командою. Чи дає це нам перевагу? Ні, в жодному разі. Це абсолютно нова гра. У Гвардіоли не може бути впевненості в тому, що він уже протистояв нашій команді - команді, яка буде грати в фіналі. Те ж саме можна сказати і про нас. Але ми знаємо, що фінал розпочнеться з чистого аркуша, повинні ще раз зіграти на топ-рівні".

Факти:

- Манчестер Сіті вперше зіграє у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Челсі вже грав в ньому дваічі і завоював головний єврокубок 2012 року.

- Це перша зустріч Сіті і Челсі в єврокубках за 50 років.

- Втретє у фіналі Ліги чемпіонів зіграють два англійські клуби.2008-го Челсі поступився по пенальті Манчестер Юнайтед, а два роки тому Ліверпуль обіграв Тоттенгем.

- Представники однієї асоціації зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів сім разів. Крім згаданих англійських дербі, 2000 року Реал здолав Валенсію, а у 2014 і 2016 роках - Атлетіко. Мілан у 2003-му обіграв по пенальті Ювентус. 2013- року Баварія завдала поразки дортмундської Боруссії.

- Сіті - дев'ятий англійський клуб у фіналі Кубка чемпіонів. Це найкращий результат серед всіх компаній. Від Італії та Німеччини в фіналах було по шість клубів.

- Фінал відбудеться на стадіоні Драгау в Порту, де Сіті розписав нульову нічию з Порту на груповому етапі. Це єдиний матч в поточній кампанії, в якому команда Гвардіоли не перемогла.

- Сіті і Челсі пропустили всього по чотири голи. Обидва фіналісти не пропускали більше одного гола в матчах Ліги чемпіонів-2020/21.

Прогноз Чемпіона:

Манчестер Сіті - Челсі 1:1 (перемога Сіті у післяматчевих пенальті)