Де Дзербі: Залишив Сассуоло після першого дзвінка з Шахтаря

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі оцінив переговори з донецьким клубом.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Дуже хороші відчуття. Я дуже радий бути тут. Радий, що став тренером Шахтаря. Для мене це велика честь. Хоч я і дуже скромний як людина, хочу Вас запевнити, що можу дати Шахтарю багато. І впевнений, що ми можемо перемагати разом.

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Я можу дати все, що можу – усього себе. З усією серйозністю підходу і професіоналізмом. Я впевнений, що зможу передати всю філософію гри. А вона дуже схожа на філософію Шахтаря. І я думаю, це відповідь на питання "чому "Шахтар" вибрав мене, а я вибрав Шахтар.

Для мене дуже цікаво спробувати себе в іншому чемпіонаті, познайомитися і зрозуміти нових футболістів. І я не боюся нового виклику. Як тренер я досяг в житті багатьох важких речей. І підвищувати власні результати - це те, що мені потрібно. У мене дуже багато ентузіазму і відчуття щастя і відчуття того, що разом ми можемо досягти значних результатів.

Мені не потрібні були поради. Я і так знав, що в Європі всі знають, що Шахтар - це ТОП-клуб. Тут всі люди працюють серйозно. Є багато хороших футболістів, талановитих. І тому, коли я отримав перший дзвінок звідси, я вже тоді твердо вирішив покинути Сассуоло. Хоча це була команда, в якій я залишив частину свого серця. Тому що у мене були прекрасні відносини з керівництвом і гравцями Сассуоло. Але коли я зрозумів, що там досяг максимуму, у мене не було сумнівів, що наступним кроком має бути саме Шахтар", - сказав Де Дзербі.