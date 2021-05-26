Ахметов анонсував підсилення Шахтаря

Шахтар найближчим часом має підписати нових гравців.

Про це розповів президент донецького клубу Рінат Ахметов.

"Ми вже ведемо переговори щодо підсилення команди. Я думаю, якщо у нас буде виходити, найближчим часом ви почуєте.

Завдання для нового тренера? Грати красиво. Футбол повинен бути яскравий, красивий, атакувальний, який буде радувати наших вболівальників, доставляти радість і задоволення. Ну і, звичайно ж, у нас чемпіонські амбіції. У нас інших амбіцій немає.

Уболівальникам я можу сказати тільки одне: у нас амбітний клуб та амбітні вболівальники. Ми завжди будемо ставити перед собою найбільш амбітні цілі та робити все для того, щоб радувати вболівальників своєю якісною і красивою грою", - розповів Ахметов.