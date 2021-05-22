Суркіс: Поки Луческу задоволений комплектацією команди

Після чемпіонату Європи можуть бути пропозиції щодо гравців київського Динамо.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Після чемпіонату Європи можуть бути пропозиції щодо наших футболістів. Якщо хтось піде з правого флангу чи з лівого, то потрібен буде туди гравець. Поки Містер задоволений комплектацією команди, але в той же час говорить, що треба готувати другий ешелон.

Судячи з його висловлювань, другий-третій ешелон в Шахтарі був розвинений краще, ніж у Динамо. Виходить, якщо основні футболісти підуть, їх ніким буде замінити. Але є з ким працювати. Є Волошини, Ванат, який забив більше 30 м'ячів у молодіжних чемпіонатах", - зазначив Суркіс.