Динамо першим зі спортивних клубів розпочне продавати NFT-квитки

Придбати вболівальники зможуть в кінці червня поточного року

Джерело - ФК Динамо.

Динамо запустить першим зі спортивних клубів регулярні продажі NFT як квитків на матчі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вболівальники зможуть придбати NFT-квитки тільки на маркетплейсі Binance NFT вже у кінці червня 2021 року.

За підтримки американського блокчейн-партнера Moonwalk Динамо створить цифрову економіку, яка включатиме всеосяжну екосистему токенів. Зараз проєкт у стадії розробки.

Робота протоколу NFT, який дозволить перепродувати квитки в децентралізованому форматі, розширюється завдяки партнерству з компанією Blockparty.

Згодом київське Динамо розраховує продавати понад 25% від загальної кількості вхідних квитків на домашні ігри як NFT.

Нагадаємо, у Києві попрощалися з ексадміністратором Динамо.