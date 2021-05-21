Динамо першим зі спортивних клубів розпочне продавати NFT-квитки

Джерело - ФК Динамо.
Динамо запустить першим зі спортивних клубів регулярні продажі NFT як квитків на матчі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Вболівальники зможуть придбати NFT-квитки тільки на маркетплейсі Binance NFT вже у кінці червня 2021 року.
За підтримки американського блокчейн-партнера Moonwalk Динамо створить цифрову економіку, яка включатиме всеосяжну екосистему токенів. Зараз проєкт у стадії розробки.
Робота протоколу NFT, який дозволить перепродувати квитки в децентралізованому форматі, розширюється завдяки партнерству з компанією Blockparty.
Згодом київське Динамо розраховує продавати понад 25% від загальної кількості вхідних квитків на домашні ігри як NFT.
Нагадаємо, у Києві попрощалися з ексадміністратором Динамо.