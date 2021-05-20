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Навколо спорту

Джеррард увійшов до Зали слави АПЛ

Сьогодні 14:26 188 0
Англієць ніколи не ставав чемпіоном Англії, проте вніс вагомий вклад в розвиток футболу
Джеррард увійшов до Зали слави АПЛ
#Джеррард, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Легендарний футболіст Ліверпуля Стівен Джеррард був введений в Зал слави англійського прем'єра.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Англієць виступав за мерсисайдців упродовж 17 років. За цей час він провів 504 гри в рамках чемпіонату Англії, в яких забив 120 голів і виконав 92 гольових передач.

Варто відзначити, що Джерард ніколи не ставав чемпіоном АПЛ. 40-річний гравець став сьомим футболістом, що потрапили в Зал слави АПЛ. Раніше туди увійшли Алан Ширер, Тьєррі Анрі, Ерік Кантона, Рой Кін, Френк Лемпард і Денис Бергкамп. 

Нагадаємо, Рейнджерс з Джеррардом достроково виграв чемпіонат Шотландії.

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