Джеррард увійшов до Зали слави АПЛ

Легендарний футболіст Ліверпуля Стівен Джеррард був введений в Зал слави англійського прем'єра.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Англієць виступав за мерсисайдців упродовж 17 років. За цей час він провів 504 гри в рамках чемпіонату Англії, в яких забив 120 голів і виконав 92 гольових передач.

Passionate and committed, Red through-and-through, and a midfielder who perfected the art of the long-range strike



