 Рейнджерс з Джерардом достроково виграв чемпіонат Шотландії | Футбол | Champion.com.ua
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Рейнджерс з Джеррардом достроково виграв чемпіонат Шотландії

Сьогодні 16:27 424 0
Це перший титул для "синіх" за 10 років
Рейнджерс з Джеррардом достроково виграв чемпіонат Шотландії
#Рейнджерс, #Джеррард

Джерело - Чемпіон.

Рейнджерс з Глазго, який очолює Стівен Джеррард, достроково здобув золоті медалі чемпіонату Шотландії.

Селтік, який йде другим, зіграв внічию з Данді (0:0) і втратив математичні шанси наздогнати лідера.

Рейнджерс виграли чемпіонат Шотландії вперше з сезону-2010/2011. Для клубу з Глазго це чемпіонство стало 55-м, що є рекордом.

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