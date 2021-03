Рейнджерс з Глазго, який очолює Стівен Джеррард, достроково здобув золоті медалі чемпіонату Шотландії.

Селтік, який йде другим, зіграв внічию з Данді (0:0) і втратив математичні шанси наздогнати лідера.

Рейнджерс виграли чемпіонат Шотландії вперше з сезону-2010/2011. Для клубу з Глазго це чемпіонство стало 55-м, що є рекордом.

We Were Down

We Followed

We Cheered

We Cried

We Lost

We Won

We Fought

We Scored

We Celebrated

We Trusted

We Believed

We Dreamed

We Are Rangers

We Are Relentless

WE ARE CHAMPIONS#Champion55 pic.twitter.com/rDsauzrfFb