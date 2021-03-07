Джерело - Чемпіон.
Рейнджерс з Глазго, який очолює Стівен Джеррард, достроково здобув золоті медалі чемпіонату Шотландії.
Селтік, який йде другим, зіграв внічию з Данді (0:0) і втратив математичні шанси наздогнати лідера.
Рейнджерс виграли чемпіонат Шотландії вперше з сезону-2010/2011. Для клубу з Глазго це чемпіонство стало 55-м, що є рекордом.
We Were Down— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021
We Followed
We Cheered
We Cried
We Lost
We Won
We Fought
We Scored
We Celebrated
We Trusted
We Believed
We Dreamed
We Are Rangers
We Are Relentless
WE ARE CHAMPIONS#Champion55 pic.twitter.com/rDsauzrfFb