Боруссія Дортмунд визначилася із заміною Джейдона Санчо, який може покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Шмелі" можуть підписати лідера Лілля Жонатана Іконе.

Сума трансферу може скласти 30 млн євро.

#BVB are interested in Jonathan #Ikonè to replace #Sancho. #Lille want €30M to sell the winger. #transfers #LOSC