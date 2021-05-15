Президент Кайрата: Ребров - моя мета останні 4 роки

Кайрат має намір запросити українського тренера Ференцвароша Сергія Реброва вже 4 роки.

Про це заявив тренер казахського клубу Кайрат Боранбаев.

"Ребров - моя мета останні 4 роки. Я з ним на контакт і чекаю рішення тільки від нього. Все буде добре, навіть в цьому сезоні. Хлопці і тренер переживають, налаштовані на результат. Я, як і всі вболівальники, пропускаю ситуацію з клубом через себе і впевнений, що все буде добре", - сказав Боранбаєв.