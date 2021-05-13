Ребров висунув ультиматум Ференцварошу

Сергій Ребров може піти з Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вимагає від угорського клубу купівлі нових футболістів та підвищення зарплати.

Про це повідомляє Blikk.

Ребров готовий залишитися у Ференцвароші лише, якщо клуб виконає його умови. Українець вимагає серйозно підсилити команду влітку та суттєво підняти йому зарплату.

Важливо: Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини

У Ференцвароші не налаштовані виконувати вимоги Реброва, оскільки українець із зарплатою близько 700 тис на рік й так є найбільш високооплачуваним тренером в Угорщині. На підсилення ж клубу бракує коштів через пандемію.

Тому, з великою ймовірністю, Ребров залишить Будапешт у червні. У клубі вже почали шукати українцю заміну.

Раніше, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.