Замінити Реброва у Ференцвароші може колишній наставник Ярмоленка

Українцю вже знайшли заміну на просторах Австрії

Петер Штегер має замінити на посаді головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва.

Про це повідомляє Sports Business.

Сторони вже на фінальній стадії перемовин, а контракт буде підписаний незабаром.

Як аргумент такого розвитку подій видання називає приїзд Макса Хагмайра у Будапешт - агента Штегера.

55-річний тренер вже відреагував на цю інформацію.

"Зараз не найкращий час, щоб про це говорити. Це буде актуально з кінця травня, а до цього нам ще варто багато що зробити", - заявив Штегер.

Зауважимо, Петер Штегер протягом кар'єри встиг попрацювати у себе на батьківщині, зокрема в Аустрії, а також за кордоном - у німецьких Кельні та Борусії Дортмунд. У розташуванні джмелів фахівець тренував і Андрія Ярмоленка.

Раніше, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.