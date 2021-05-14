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Замінити Реброва у Ференцвароші може колишній наставник Ярмоленка

Сьогодні 22:26 412 0
Українцю вже знайшли заміну на просторах Австрії
Замінити Реброва у Ференцвароші може колишній наставник Ярмоленка
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - football24.ua.

Петер Штегер має замінити на посаді головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва.

Про це повідомляє Sports Business.

Сторони вже на фінальній стадії перемовин, а контракт буде підписаний незабаром.

Як аргумент такого розвитку подій видання називає приїзд Макса Хагмайра у Будапешт - агента Штегера.

55-річний тренер вже відреагував на цю інформацію.

"Зараз не найкращий час, щоб про це говорити. Це буде актуально з кінця травня, а до цього нам ще варто багато що зробити", - заявив Штегер.

Зауважимо, Петер Штегер протягом кар'єри встиг попрацювати у себе на батьківщині, зокрема в Аустрії, а також за кордоном - у німецьких Кельні та Борусії Дортмунд. У розташуванні джмелів фахівець тренував і Андрія Ярмоленка.

Раніше, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.

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