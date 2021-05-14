Замінити Реброва у Ференцвароші може колишній наставник Ярмоленка

Джерело - football24.ua.
Петер Штегер має замінити на посаді головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва.
Про це повідомляє Sports Business.
Сторони вже на фінальній стадії перемовин, а контракт буде підписаний незабаром.
Як аргумент такого розвитку подій видання називає приїзд Макса Хагмайра у Будапешт - агента Штегера.
55-річний тренер вже відреагував на цю інформацію.
"Зараз не найкращий час, щоб про це говорити. Це буде актуально з кінця травня, а до цього нам ще варто багато що зробити", - заявив Штегер.
Зауважимо, Петер Штегер протягом кар'єри встиг попрацювати у себе на батьківщині, зокрема в Аустрії, а також за кордоном - у німецьких Кельні та Борусії Дортмунд. У розташуванні джмелів фахівець тренував і Андрія Ярмоленка.
Раніше, Ференцварош під керівництвом Реброва втретє став чемпіоном Угорщини.