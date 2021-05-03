 Де Дзербі підпише дворічний контракт з Шахтарем - Циганик | Футбол | Champion.com.ua
Гаттузо може очолити Шахтар
Сьогодні 10:54 1413
Де Дзербі підпише дворічний контракт з Шахтарем - Циганик
Сьогодні 19:28 692
Олімпік відправив у відставку Калитвинцева
Сьогодні 19:11 315
У Києві завершився чемпіонат Європи з бадмінтону: фотомиттєвості
Сьогодні 13:21 352
Збірна України з гандболу дивом вийшла на Євро-2022
Сьогодні 08:10 5377
Інгулець розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ
Вчора 21:26 670
Україна стала співгосподаркою волейбольного Євро-2023
Вчора 19:58 718
Львів здобув вольову перемогу над Маріуполем у 24 турі УПЛ
Вчора 19:29 2832
Зоря мінімально перемогла Минай у 24 турі УПЛ
Вчора 18:53 888
Інтер став чемпіоном Італії вперше з 2010 року
Вчора 18:13 1177
Блоги
Буяльський оформив хет-трик у матчі проти Ворскли
Буяльський оформив хет-трик у матчі проти Ворскли Valeriy Ruchka
01.05.2021 21:31 698
Легенда світового тенісу відреагував на завершення кар'єри Довгополова
Легенда світового тенісу відреагував на завершення кар'єри Довгополова Valeriy Ruchka
01.05.2021 19:27 1109
Довгополов завершив кар'єру. Три головні тріумфи українського тенісиста
Довгополов завершив кар'єру. Три головні тріумфи українського тенісиста Valeriy Ruchka
01.05.2021 17:43 698
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Андрій Твердохліб
01.05.2021 15:33 2562
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика Valeriy Ruchka
01.05.2021 14:21 10522 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Де Дзербі підпише дворічний контракт з Шахтарем - Циганик

Сьогодні 19:28 692 0
Роберто Де Дзербі стане новим головним тренером Шахтаря
Де Дзербі підпише дворічний контракт з Шахтарем - Циганик
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі замінить Луїша Каштру і стане новим тренером Шахтаря.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Де Дзербі буде у Шахтарі, швидше за все. Вже нічого не повинно такого трапитися, щоб його не було в Шахтарі. Контракт на 2 роки. Думаю, найближчим часом оголосять про контракт. Вже ведуться переговори з потенційними новачками, і не тільки з команди, де зараз працює Де Дзербі.

Але чекати ніхто не буде довго результату, тому що потрібно відразу кваліфікуватися в групу Ліги чемпіонів. Результат потрібен відразу. Все це досить цікаво", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Гаттузо може очолити Шахтар.

Коментарі ()