Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі замінить Луїша Каштру і стане новим тренером Шахтаря.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Де Дзербі буде у Шахтарі, швидше за все. Вже нічого не повинно такого трапитися, щоб його не було в Шахтарі. Контракт на 2 роки. Думаю, найближчим часом оголосять про контракт. Вже ведуться переговори з потенційними новачками, і не тільки з команди, де зараз працює Де Дзербі.

Але чекати ніхто не буде довго результату, тому що потрібно відразу кваліфікуватися в групу Ліги чемпіонів. Результат потрібен відразу. Все це досить цікаво", - сказав Циганик.