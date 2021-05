У 31-му турі Аякс здобув розгромну перемогу над Емменом (4:0).

Клуб з Нідерландів достроково став чемпіоном Нідерландів.

У ПСВ, який іде другим, немає математичних шансів наздогнати Аякс за 3 тури до кінця чемпіонату.

Аякс, таким чином, в 35-й раз став чемпіоном Нідерландів, що є рекордом.

You are 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗

𝐗𝐗𝐗𝐕 is for you!! 🏆#XXXVoorJullie