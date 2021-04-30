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Денисов: Шахтар переглядає в Серії А не тільки Де Дзербі

Сьогодні 16:39 389 0
За словами відомого журналіста, гірники отримають нового головного тренера
Денисов: Шахтар переглядає в Серії А не тільки Де Дзербі
#Денисов, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

У новому сезоні у донецького Шахтаря буде новий тренер.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"За тією інформацією, яка у мене сьогодні є, у Шахтаря з нового сезону буде новий головний тренер. Список претендентів досить конкретний, за яким йде робота. Єдине питання - на сьогодні кандидатура не затверджена. Сторони перебувають в переговорах. Клуб спілкується відразу з декількома тренерами.

Новий тренер повинен буде акцентувати увагу на вихованців клубу і на молоді, яку Шахтар купує в Бразилії. Це виховання і продаж. А для того, щоб великогабаритні продажі відбулися, потрібно не тільки вигравати титули всередині країни, а й класно виступати на міжнародній арені.

Деякі з кандидатів зволікають з відповіддю. Вони дивляться на остаточну позицію Шахтаря в УПЛ. Для деяких важливо очолити команду, яка зіграє у кваліфікації ЛЧ.

Найчастіше звучить прізвище Де Дзербі - головного тренера Сассуоло. Але насправді, Шахтар переглядає в Серії А не тільки одного італійця. Кандидатів із Серії А цілих два. Обидва кандидати активно працюють з командами Серії А", - зазначив Денисов.

Зараз команду очолює Луїш Каштру. Португалець прийшов на тренерський місток гірників в середині 2019 року.

Нагадаємо, матч Шахтар - Дніпро-1 відбудеться з глядачами.

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