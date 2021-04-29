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Матч Шахтар - Дніпро-1 відбудеться з глядачами

Сьогодні 11:29 413 0
Матч відбудеться з глядачами на трибунах
Матч Шахтар - Дніпро-1 відбудеться з глядачами
#Шахтар, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар розпочав продаж квитків на матч 24 туру УПЛ проти Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Від 1 травня в Києві скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки: таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У суботу, 1 травня, на НСК Олімпійський відбудеться поєдинок 24-го туру УПЛ Шахтар - Дніпро-1. Він розпочнеться о 17:00 і проходитиме з уболівальниками на трибунах.

Нагадаємо, Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві.

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