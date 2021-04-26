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У Шахтаря з'явився конкурент у боротьбі за Де Дзербі

Сьогодні 18:11 262 0
На італійського фахівця претендує французький клуб
У Шахтаря з'явився конкурент у боротьбі за Де Дзербі
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Представник французької Ліги 1 Ліон вивчає можливість призначення на посаду головного тренера команди нинішнього коуча Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Beinsports.com.

Керівництво Ліона в кінці сезону налаштоване прибрати з посади головного тренера Руді Гарсію, і замінити того іншим фахівцем. Першочерговим вибором ткачів був Крістоф Галтьє, але він висловив бажання продовжити роботу з Ніццою.

З цієї причини Ліон звернув увагу на двох наставників з-за кордону - нещодавно звільненого з Баєра Петера Боша, а також коуча Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.

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