У Шахтаря з'явився конкурент у боротьбі за Де Дзербі

На італійського фахівця претендує французький клуб

Представник французької Ліги 1 Ліон вивчає можливість призначення на посаду головного тренера команди нинішнього коуча Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Beinsports.com.

Керівництво Ліона в кінці сезону налаштоване прибрати з посади головного тренера Руді Гарсію, і замінити того іншим фахівцем. Першочерговим вибором ткачів був Крістоф Галтьє, але він висловив бажання продовжити роботу з Ніццою.

З цієї причини Ліон звернув увагу на двох наставників з-за кордону - нещодавно звільненого з Баєра Петера Боша, а також коуча Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.