Де Дзербі близький до підписання контракту з Шахтарем

У Шахтарі може змінити тренер

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі готовий змінити Луїша Каштру на посаді наставника Шахтаря з наступного сезону.

Про це повідомляє Tuttosport.

Наразі Де Дзербі дуже близький до того, щоб узгодити всі деталі контракту з "гірниками".

Допомогти прискорити угоду може помічник Даріо Срни у Шахтарі Карло Ніколіні, який, як і Де Дзербі, є уродженцем Брешіа, і має давні приятельські стосунки з нинішнім коучем Сассуоло.

Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло.