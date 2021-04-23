Де Дзербі близький до підписання контракту з Шахтарем

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі готовий змінити Луїша Каштру на посаді наставника Шахтаря з наступного сезону.
Про це повідомляє Tuttosport.
Наразі Де Дзербі дуже близький до того, щоб узгодити всі деталі контракту з "гірниками".
Допомогти прискорити угоду може помічник Даріо Срни у Шахтарі Карло Ніколіні, який, як і Де Дзербі, є уродженцем Брешіа, і має давні приятельські стосунки з нинішнім коучем Сассуоло.
Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло.