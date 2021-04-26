Суркіс назвав розмір преміальних за перемогу Динамо в УПЛ

Гравці Динамо отримають преміальні за перемогу у чемпіонаті України.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Які преміальні отримає команда? Отримає те, що прописано в контракті кожного футболіста. І команда знає, що отримає за чемпіонство.

Чи можна за ці преміальні купити машину чи квартиру? Дивлячись, яку машину. Різні є машини, різні є квартири. Якщо однокімнатну, то можливо, можна й купити. Або машину хорошу. Або хорошу машину і однокімнатну квартиру. Треба дивитися, хто в якому районі хоче жити", – сказав Суркіс.