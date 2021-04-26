Динамо гарантувало участь у груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22

Київський клуб забезпечив собі участь у груповому етапі ЛЧ 2021/22.

Джерело - Чемпіон.

Перемога над Інгульцем у 23 турі УПЛ дозволила Динамо не тільки достроково виграти чемпіонський титул, а й оформило вихід у груповий етап Ліги чемпіонів наступного сезону.

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Динамо приєдналося до провідних клубів Європи, які оформили путівки до груп Ліги чемпіонів раніше. У компанії з "біло-синіми", зокрема, мадридські Атлетіко та Реал, Барселона, Севілья, Манчестер Сіті та Баварія.

Відзначимо, що із єврокубкового сезону 2022/23 Україна втратить гарантоване місце на груповому етапі ЛЧ для чемпіона.