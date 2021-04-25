Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо вдома впевнено перемогло Інгулець.
Динамо - Інгулець 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Забарний, 2:0 - 14 Бєсєдін, 3:0 - 48 Циганков, 4:0 - 70 Циганков, 5:0 - 82 Попов
Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов, Сергій Сидорчук (Володимир Шепелєв 61), Миколай Шапаренко (Олександр Андрієвський 46), Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 60), Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 73), Артем Бесєдін, Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв 46)
Інгулець: Володимир Кринський, Мохамед Алі Бен Салем, Денис Васін (Ніка Сітчінава 75), Ілля Шевцов (Михайло Плохотнюк 81), Олександр Козак (Ілля Коваленко 75), Младен Бартуловіч, Андрій Коробенко, Денис Янаков (Артем Щедрий 75), Хеннос Асмелаш, Олег Синьогуб, Андрій Семенко
Попередження: Володимир Кринський 23, Олег Синьогуб 29, Младен Бартуловіч 45+1