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Півзахисник Колоса розповів свою версію скандального інциденту в поїзді

Сьогодні 17:39 449 0
Чурко вважає, що футболістів нахабно оббрехали
Півзахисник Колоса розповів свою версію скандального інциденту в поїзді
#Чурко, #Колос

Джерело - ТК Футбол.

Півзахисник Колоса В'ячеслав Чурко не розуміє ситуацію щодо скандального інциденту, який нібито стався у вагоні поїзда Ужгород - Київ 4 квітня.

Про це заявив сам футболіст.

"Про себе можу сказати, що ця ситуація взагалі незрозуміла. Я жодної людини з того купе, які там були - дівчата чи не дівчата - навіть не знаю, скільки їх там їхало. І що вони говорять, що хтось комусь грубіянив, хтось вживав - нехай покажуть якісь докази. Будь-яка людина може прийти і сказати, що вони там пили або щось робили. Я можу за себе особисто сказати, що я нічого не пив, дівчат навіть в обличчя не бачив.

Цілий тиждень працювали, все навколо клубу крутилося, навколо наших прізвищ, нас брудом облили. У наших близьких навіть питань не виникало, чи було таке. У всіх є сім'я, ситуація взагалі незрозуміла.

Можна говорити все що завгодно. Я завтра піду і скажу, що марсіани прилетіли - то що, мені треба вірити? 21-е століття, все розумію, були б фотографії, відео, але якщо "Укрзалізниця" не має питань, поліція - теж, а хтось написав, а цьому всі повірили, тоді вибачте", - сказав Чурко.

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