Це сталося після матчу Минай - Колос

Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В'ячеслав Чурко і ще один неназваний футболіст Колоса в стані алкогольного сп'яніння влаштували дебош у поїзді Ужгород - Київ.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Це сталося після матчу Минай - Колос (0-0).

Вони почали приставали до дівчат із сусіднього купе, які поверталися до Києва. За словами постраждалих, Лисенко навіть виламав двері. В результаті втрутилася охорона поїзда, а Мілько вибачився.

В Києві на порушників чекали поліція та співробітники Укрзалізниці. З УЗ в УАФ і Колос відправили листи з описом події і проханням притягнути до відповідальності футболістів, але реакції немає.