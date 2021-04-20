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Чотири гравці Колоса влаштували дебош у поїзді

Сьогодні 10:39 1406 0
Це сталося після матчу Минай - Колос
Чотири гравці Колоса влаштували дебош у поїзді
#Колос, #Минай

Джерело - obozrevatel.com.

Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В'ячеслав Чурко і ще один неназваний футболіст Колоса в стані алкогольного сп'яніння влаштували дебош у поїзді Ужгород - Київ. 

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Це сталося після матчу Минай - Колос (0-0).

Вони почали приставали до дівчат із сусіднього купе, які поверталися до Києва. За словами постраждалих, Лисенко навіть виламав двері. В результаті втрутилася охорона поїзда, а Мілько вибачився. 

В Києві на порушників чекали поліція та співробітники Укрзалізниці. З УЗ в УАФ і Колос відправили листи з описом події і проханням притягнути до відповідальності футболістів, але реакції немає.

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