Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич оцінив пенальті і вилучення Сергія Чоботенка в матчі з Рухом.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У будь-якому випадку потрібно тримати себе в руках, тому що дивляться жінки і діти. Але що тут скажеш? Треба розбиратися, чи був взагалі фол. Якщо він і був, то до штрафного майданчика. Така помилка вже вдруге - така ж була в матчі з Колосом. Можливо, цей епізод зламав гру нашої команди. Це помилка центральних захисників, але це ж не означає, що потрібно їх карати червоними картками.

Можуть сказати, що я шукаю виправдання, але нам довелося поставити на цю позицію Максима Чеха, який там ніколи не грав. Ніяких виправдань, беру вину на себе", - сказав Маркевич.