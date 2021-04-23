 Маркевич назвав переломний момент у грі проти Руха | Футбол | Champion.com.ua
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Остап Маркевич назвав переломний момент у грі проти Руха

Сьогодні 21:58 212 0
Остап Маркевич прокоментував матч проти Руха
Остап Маркевич назвав переломний момент у грі проти Руха
#Маркевич, #Маріуполь, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич оцінив пенальті і вилучення Сергія Чоботенка в матчі з Рухом.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У будь-якому випадку потрібно тримати себе в руках, тому що дивляться жінки і діти. Але що тут скажеш? Треба розбиратися, чи був взагалі фол. Якщо він і був, то до штрафного майданчика. Така помилка вже вдруге - така ж була в матчі з Колосом. Можливо, цей епізод зламав гру нашої команди. Це помилка центральних захисників, але це ж не означає, що потрібно їх карати червоними картками.

Можуть сказати, що я шукаю виправдання, але нам довелося поставити на цю позицію Максима Чеха, який там ніколи не грав. Ніяких виправдань, беру вину на себе", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Рух розгромив Маріуполь та покинув зону вильоту в УПЛ.

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